В Милли Меджлисе могут пройти заседания по карабахскому урегулированию

"Последнее заявление министра иностранных дел Армении не первая провокация. Армения всегда делала все возможное, чтобы сохранить статус-кво".

Как передает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, армяне свергли президента, расстреляли парламент, совершили все преступления против человечности лишь бы сохранить оккупированные земли, сохранить статус-кво:

"Когда это не получалось, избегали переговоров. В Париже Кочарян попросил пять минут перерыва в переговорах, сел в самолет и улетел. К сожалению, сегодня Пашинян ту же преступную политику продолжает иным путем".

Председатель комитета сказал, что в мире не признали проведенные на оккупированных территориях Азербайджана незаконные выборы: "После принятия принципа Азербайджана по поэтапному пути решения Армения попыталась нарушить переговоры. Мы призвали Минскую группу ОБСЕ высказать об этом. Азербайджан сильное государство. Президент выразил свою позицию, Карабах – это Азербайджан, т.е. территориальная целостность Азербайджана не может обсуждаться".

С.Сеидов также предложил с приглашением представителей МИД провести в комитетах парламента заседания на тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что примет во внимание предложение председателя комитета.