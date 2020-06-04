В парламенте Азербайджана рассматривается вопрос о трансплантации органов умершего

В Азербайджане после смерти лиц, выразивших письменное согласие на трансплантацию трупа, их органы могут быть трансплантированы.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека".

Согласно проекту, если при жизни человек выразил письменное согласие на пересадку органов и (или) тканей, то после смерти его органы могут быть использованы для пересадки другому пациенту.

Отметим, что документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса и рекомендован к пленарному заседанию.