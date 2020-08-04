О нас
Report Georgia

В Милли Меджлисе пять вакантных депутатских кресел

В Милли Меджлисе пять вакантных депутатских кресел От 125 избирательных округов в законодательный орган был избран 121 депутат
Милли Меджлис
4 августа 2020 г. 12:19
В Милли Меджлисе пять вакантных депутатских кресел

В состав Милли Меджлиса VI созыва на сегодняшний день входит 120 депутатов.

Как сообщает Report, по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 9 февраля этого года, от 125 избирательных округов в законодательный орган был избран 121 депутат.

Результаты 1-го Хатаинского избирательного округа № 33, 3-го Хатаинского избирательного округа №35, Лянкяранского сельского избирательного округа №74 и Имишли-Бейлаганского избирательного округа №80 признаны недействительными. Согласно законодательству, по этим округам должны проводиться повторные выборы.

Сегодня после смерти председателя Совета аксакалов, депутата, председателя Счетной комиссии парламента Фаттаха Гейдарова число членов парламента сократилось до 120 человек.

Отметим, что Ф.Гейдаров был избран депутатом от Габалинского избирательного округа № 116.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda boş deputat yerlərinin sayı 5-ə çatıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание
Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание
4 августа 2020 г. 11:51
Проект изменений в бюджет ГФСЗ рекомендован на пленарное заседание
Проект изменений в бюджет ГФСЗ рекомендован на пленарное заседание
4 августа 2020 г. 11:41
В парламенте началось обсуждение проекта изменений в госбюджет
В парламенте началось обсуждение проекта изменений в госбюджет
4 августа 2020 г. 11:29
Фаттаха Гейдарова похоронят на I Аллее почетного захоронения
Фаттаха Гейдарова похоронят на I Аллее почетного захоронения
4 августа 2020 г. 11:09
В Шеки не использующие маски лица оштрафованы на 100 манатов
ФотоВ Шеки не использующие маски лица оштрафованы на 100 манатов
4 августа 2020 г. 10:49
Скончался депутат Милли Меджлиса
Скончался депутат Милли Меджлиса
4 августа 2020 г. 09:52
Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса
Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса
4 августа 2020 г. 08:49
Депутаты парламента отозваны с отпусков
Депутаты парламента отозваны с отпусков
31 июля 2020 г. 18:22
Депутаты Милли Меджлиса потребовали созвать внеочередную сессию
Депутаты Милли Меджлиса потребовали созвать внеочередную сессию
31 июля 2020 г. 17:45
Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса
Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса
31 июля 2020 г. 16:27

Последние новости

12:19
В Милли Меджлисе пять вакантных депутатских кресел Милли Меджлис
12:13
Банк России выпустил серию монет из драгоценных металлов Финансы
12:06
ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться Здоровье
11:59
Глава ГФСЗ о фиктивных инвалидностях Социальная защита
11:51
Проект изменений в бюджет Фонда от страхования безработицы рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлис
11:43
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 5 тыс. человек В регионе
11:41
Проект изменений в бюджет ГФСЗ рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлис
11:35
Черногория разрешила въезд гражданам Азербайджана Туризм
11:32
Замминистра: Ведутся обсуждения о выплате населению соцпособий Социальная защита
11:29
В парламенте началось обсуждение проекта изменений в госбюджет Милли Меджлис
11:14
​Азербайджанская нефть продается дороже 45 долларов Энергетика
11:13
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.08.2020) Финансы
11:09
Фаттаха Гейдарова похоронят на I Аллее почетного захоронения Милли Меджлис
11:03
Илона Маска пригласили в Египет убедиться, что пирамиды строили не пришельцы Это интересно
10:52
В Украине за сутки выявлен 1 061 новый случай заражения COVID-19 В регионе
Вся новостная лента