В Милли Меджлисе пять вакантных депутатских кресел

От 125 избирательных округов в законодательный орган был избран 121 депутат

В состав Милли Меджлиса VI созыва на сегодняшний день входит 120 депутатов.

Как сообщает Report, по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 9 февраля этого года, от 125 избирательных округов в законодательный орган был избран 121 депутат.

Результаты 1-го Хатаинского избирательного округа № 33, 3-го Хатаинского избирательного округа №35, Лянкяранского сельского избирательного округа №74 и Имишли-Бейлаганского избирательного округа №80 признаны недействительными. Согласно законодательству, по этим округам должны проводиться повторные выборы.

Сегодня после смерти председателя Совета аксакалов, депутата, председателя Счетной комиссии парламента Фаттаха Гейдарова число членов парламента сократилось до 120 человек.

Отметим, что Ф.Гейдаров был избран депутатом от Габалинского избирательного округа № 116.