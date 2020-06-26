В Милли Меджлисе предложили ужесточить штрафы

"Установлены штрафы за нарушение правил карантинного периода, неиспользование средств индивидуальной защиты, в том числе, неношение масок в закрытых помещениях и других предусмотренных в инструкции местах".

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

По его словам, опыт предыдущего периода показал, что сумма штрафов недостаточна для существенного воздействия: "Кроме того, низкие штрафы не соответствовали тяжести совершенного административного проступка".

Председатель комитета отметил, что сумма штрафов за нарушение карантинного режима, включая неношение маски в закрытых помещениях должна значительно вырасти: "Но рост суммы не преследует цель наказать гражданина, а наоборот, увеличить его социальную ответственность, дисциплину".