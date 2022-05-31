В Милли Меджлисе обсуждается законопроект об исполнении госбюджета

На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

Как сообщает Report, законопроект представляет председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

По его словам, в целом при принятии госбюджета на 2021 год прогнозировалось, что доходы составят 25 млрд 427 млн, расходы - 28 млрд 543 млн, дефицит бюджета - 3 млрд 116 млн, темпы роста ВВП - 3,4%, темпы роста ненефтяного сектора - 3,1%, инфляция - 3,7%, цена на баррель нефти - 45 долларов. Однако смягчение в прошлом году карантинного режима, введенного в связи с пандемией, сказалось на этих цифрах.

В отчетном году поступления госбюджета составили 26 млрд 396 млн манатов – на 969 млн манатов или 3,8% больше прогнозируемых поступлений. Бюджетные поступления по ненефтяному сектору составили 12 млрд 860 млн манатов, что на 10,4% больше прогноза.

T.Миркишили отметил, что расходы госбюджета в 2021 году составили 27 млрд 422 млн манатов, что составляет 96,1% от прогнозируемых расходов.

Доходы сводного бюджета прошлого года составили 33 млрд 904 млн манатов против прогнозируемых 23 млрд 828 млн манатов. Расходы сводного бюджета выполнены на уровне 29 млрд 991 млн манатов.