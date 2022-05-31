О нас

В Милли Меджлисе обсуждается законопроект об исполнении госбюджета 

В Милли Меджлисе обсуждается законопроект об исполнении госбюджета  На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".
Милли Меджлис
31 мая 2022 г. 11:43
В Милли Меджлисе обсуждается законопроект об исполнении госбюджета 

На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

Как сообщает Report, законопроект представляет председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

По его словам, в целом при принятии госбюджета на 2021 год прогнозировалось, что доходы составят 25 млрд 427 млн, расходы - 28 млрд 543 млн, дефицит бюджета - 3 млрд 116 млн, темпы роста ВВП - 3,4%, темпы роста ненефтяного сектора - 3,1%, инфляция - 3,7%, цена на баррель нефти - 45 долларов. Однако смягчение в прошлом году карантинного режима, введенного в связи с пандемией, сказалось на этих цифрах.

В отчетном году поступления госбюджета составили 26 млрд 396 млн манатов – на 969 млн манатов или 3,8% больше прогнозируемых поступлений. Бюджетные поступления по ненефтяному сектору составили 12 млрд 860 млн манатов, что на 10,4% больше прогноза.

T.Миркишили отметил, что расходы госбюджета в 2021 году составили 27 млрд 422 млн манатов, что составляет 96,1% от прогнозируемых расходов.

Доходы сводного бюджета прошлого года составили 33 млрд 904 млн манатов против прогнозируемых 23 млрд 828 млн манатов. Расходы сводного бюджета выполнены на уровне 29 млрд 991 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis dövlət büdcəsinin icrası haqqında layihəni ilk oxunuşda qəbul edib - YENİLƏNİB - 2

Самое читаемое

Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги
Джавид Гурбанов освобожден от должности председателя ЗАО ”Азербайджанские железные дороги"
24 мая 2022 г. 20:40
Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах
Кабмин внес изменения в постановление о госпошлинах
24 мая 2022 г. 17:25
Forbes: Россия оккупировала около 20% территории Украины
Forbes: Россия оккупировала около 20% территории Украины
24 мая 2022 г. 13:17
В небе над Баку кружат турецкие истребители - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВ небе над Баку кружат турецкие истребители - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 мая 2022 г. 18:51
В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел
В Мариуполе под завалами в подвале нашли почти 200 полуразложившихся тел
24 мая 2022 г. 13:07
Фарид Ахмедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
Фарид Ахмедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
24 мая 2022 г. 20:46
Военная городская администрация: Российские войска вошли в Светлодарск
Военная городская администрация: Российские войска вошли в Светлодарск
24 мая 2022 г. 16:41
Самир Мамедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
Самир Мамедов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта
24 мая 2022 г. 20:44
Утверждены изменения в размерах ежемесячных должностных окладов работников СГБ 
Утверждены изменения в размерах ежемесячных должностных окладов работников СГБ 
24 мая 2022 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi