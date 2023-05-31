В Милли Меджлисе обсуждается проект об исполнении государственного бюджета

Проект закона "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год" обсуждается сегодня в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Проект закона "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год" обсуждается сегодня в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, документ представил глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили.

Председатель комитета сообщил, что законопроект был представлен Милли Меджлису президентом страны. Он отметил, что на фоне мирового кризиса 2022 год был успешным с точки зрения экономического развития Азербайджана. В стране была сохранена финансово-экономическая стабильность, достигнут рост валового внутреннего продукта (ВВП), достигнуты положительные результаты по реализации намеченных целей.

Ожидается выступление депутатов по законопроекту.