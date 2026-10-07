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    В Милли Меджлисе обсуждается новый законопроект "Об аграрной сфере"

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2026
    • 11:27
    В Милли Меджлисе обсуждается новый законопроект Об аграрной сфере

    В Милли Меджлисе обсуждается новый законопроект "Об аграрной сфере".

    Как сообщает Report, проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по аграрной политике.

    Отмечается, что необходимость принятия закона связана с потребностью систематизировать законодательство в аграрной сфере, установить единые подходы к государственному регулированию и поддержке сельхозпроизводителей. В настоящее время различные вопросы регулируются отдельными законами и подзаконными актами, при этом ряд ключевых понятий не имеет единого определения.

    Законопроект определяет правовые основы государственного регулирования и поддержки аграрной сферы, продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий, а также адаптации отрасли к изменению климата и эффективного использования земельных ресурсов.

    Согласно проекту, впервые на законодательном уровне в единую систему будут объединены определения 47 понятий, включая "аграрную продукцию", "производителя аграрной продукции", "фермера" и "первичную переработку".

    В документе также предусмотрено разделение производителей на две категории: фермеров, осуществляющих деятельность в предпринимательских целях, и других производителей, включая семейные крестьянские хозяйства.

    В законопроекте впервые определены 12 инструментов государственной поддержки, в том числе субсидии, льготные кредиты и лизинг, гранты, инвестиции, налоговые и таможенные льготы, страхование и государственные гарантии. Предполагается, что поддержка будет предоставляться с учетом данных информационной системы и рейтинга производителей.

    Кроме того, проект определяет 32 направления деятельности государства и 13 направлений государственного контроля в аграрной сфере.

    В случае принятия закона будут отменены законы "О зерне", "О чаеводстве", "О хлопководстве" и "О сельскохозяйственной кооперации". Их актуальные положения будут включены в новый закон.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Аграрный сектор Азербайджана Новый законопроект
    Milli Məclis "Aqrar sahə haqqında" yeni hazırlanmış qanunun layihəsini müzakirə edir
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