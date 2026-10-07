В Милли Меджлисе обсуждается новый законопроект "Об аграрной сфере".

Как сообщает Report, проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по аграрной политике.

Отмечается, что необходимость принятия закона связана с потребностью систематизировать законодательство в аграрной сфере, установить единые подходы к государственному регулированию и поддержке сельхозпроизводителей. В настоящее время различные вопросы регулируются отдельными законами и подзаконными актами, при этом ряд ключевых понятий не имеет единого определения.

Законопроект определяет правовые основы государственного регулирования и поддержки аграрной сферы, продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий, а также адаптации отрасли к изменению климата и эффективного использования земельных ресурсов.

Согласно проекту, впервые на законодательном уровне в единую систему будут объединены определения 47 понятий, включая "аграрную продукцию", "производителя аграрной продукции", "фермера" и "первичную переработку".

В документе также предусмотрено разделение производителей на две категории: фермеров, осуществляющих деятельность в предпринимательских целях, и других производителей, включая семейные крестьянские хозяйства.

В законопроекте впервые определены 12 инструментов государственной поддержки, в том числе субсидии, льготные кредиты и лизинг, гранты, инвестиции, налоговые и таможенные льготы, страхование и государственные гарантии. Предполагается, что поддержка будет предоставляться с учетом данных информационной системы и рейтинга производителей.

Кроме того, проект определяет 32 направления деятельности государства и 13 направлений государственного контроля в аграрной сфере.

В случае принятия закона будут отменены законы "О зерне", "О чаеводстве", "О хлопководстве" и "О сельскохозяйственной кооперации". Их актуальные положения будут включены в новый закон.