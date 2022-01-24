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В Милли Меджлисе обсудят преступления Армении в Отечественной войне

В Милли Меджлисе обсудят преступления Армении в Отечественной войне В Милли Меджлисе состоится специальное слушание в связи с преступлениями, совершенными Арменией в период Отечественной войны.
Милли Меджлис
24 января 2022 г. 10:27
В Милли Меджлисе обсудят преступления Армении в Отечественной войне
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В Милли Меджлисе состоится специальное слушание в связи с преступлениями, совершенными Арменией в период Отечественной войны.

Как передает Report, это нашло отражение в плане работ парламентского комитета по правам человека в ходе весенней сессии 2022 года.

В план входит проведение в Милли Меджлисе специального слушания в связи с правовыми механизмами по защите прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате преступлений армянской стороны в период Отечественной войны, оккупации со стороны вооруженных сил Армении, а также возмещения ущерба азербайджанскому государству на основании соответствующих исков в международных инстанциях.

Вопрос планируется обсудить и утвердить на сегодняшнем заседании комитета.

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Версия на английском языке Special hearing to be held on crimes committed by Armenia in Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində Ermənistanın törətdiyi cinayətlərlə bağlı xüsusi dinləmə keçiriləcək

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