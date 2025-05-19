В Милли Меджлис поступил законопроект о цифровизации квитанций в хлопководстве

В Милли Меджлис поступил законопроект о цифровизации квитанций в хлопководстве

В Милли Меджлис поступил законопроект о цифровизации квитанций о приеме хлопка для производителей.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о поправках в закон "О хлопководстве" обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Согласно документу, оформление квитанций о приеме хлопка на бумажных носителях усложняет процесс. Граждане вынуждены сканировать квитанции и вводить их в Электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTIS).

Учет электронных накладных-фактур и электронных актов приемки осуществляется по каждому налогоплательщику посредством Автоматизированной налоговой информационной системы (AVIS). Серия и номер электронной накладной-фактуры и электронного акта приемки присваиваются посредством AVIS, и соответственно не допускается их повторение в той же серии и под тем же номером. На основании данных, интегрированных из AVIS, субсидия на продукцию может быть рассчитана без запроса дополнительных документов от граждан.

В случае принятия законопроекта, процесс подтверждения передачи (получения) продукции в отношении хлопчатника также будет электронизирован, что позволит получать информацию о приемке продукции в режиме реального времени на основе интеграции между EKTIS и AVIS, обеспечивать уникальность серий и номеров, проводить автоматизированный анализ по налогам и субсидиям.

Кроме того, это позволит упростить операции для предпринимателей и фермеров, усилить государственный финансовый контроль и прозрачность, а также сэкономить средства государственного бюджета и продолжить государственную политику по развитию электронного правительства и переходу к цифровому правительству.