В Азербайджане расходы на социальную защиту увеличатся на 10%

"Ожидается, что в следующем году объем средств, выделенных на социальную защиту, увеличится на 10%. Я не хочу заранее называть цифру".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил председатель комитета Хады Раджабли.

Х.Раджабли сказал, что государственный бюджет Азербайджана социально ориентирован, и этой области ежегодно выделяются значительные средства: "Мы не можем правильно вести пропаганду, поэтому в некоторых случаях распространяются негативные мысли, наши выступления искажаются. Этого нельзя допускать".