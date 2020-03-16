В Азербайджане будут штрафовать за размещение в интернете запрещенной информации

В Азербайджане будут штрафовать лиц, размещающих информацию, распространение которой запрещено в информационных ресурсах сети Интернет.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных проступках.

За нарушение требований законодательства, связанного с размещением запрещенной информации владельцами информационных ресурсов сети Интернет и их доменных имен или пользователями информационной телекоммуникационной сети, а также за нарушение требований законодательства по предотвращению размещения такой информации, физические лица будут штрафоваться в размере от 500 до 1 000 манатов, должностные лица - от 1 000 до 1 500 манатов, либо в связи с обстоятельствами дела предусмотрен административный арест на срок до одного месяца, юридические лица будут штрафоваться на сумму от 1 500 до 2 000 манатов.

Проект будет обсуждаться на заседании Милли Меджлиса 17 марта.