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В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно

В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно В Азербайджане женщины, усыновившие и взявшие под опеку пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно.
Милли Меджлис
13 мая 2022 г. 12:15
В Азербайджане женщины, усыновившие пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно

В Азербайджане женщины, усыновившие и взявшие под опеку пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию досрочно.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О трудовых пенсиях" был вынесен на обсуждение в третьем, окончательном чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В проекте отмечается, что право на досрочную пенсию на льготных условиях, наряду с женщинами, родившими пятерых и более детей и воспитавшими их до восьмилетнего возраста, получат женщины, усыновившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также опекуны, воспитавшие пятерых и более детей до восьмилетнего возраста.

При этом женщинам, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, предлагается предоставить право на досрочную пенсию на льготных условиях - на 5 лет раньше, независимо от количества детей.

Возрастной порог, предусмотренный статьей 7 закона "О трудовых пенсиях", повышается для мужчин в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а для женщин - в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года на шесть месяцев каждый год.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 və daha çox uşağı övladlığa götürən qadınlar erkən pensiyaya çıxacaq

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