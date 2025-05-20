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В Азербайджане выплатившие административный штраф в течение 10 дней будут освобождаться от уплаты 10% этой суммы

В Азербайджане выплатившие административный штраф в течение 10 дней будут освобождаться от уплаты 10% этой суммы В Азербайджане граждане, выплатившие административный штраф в течение 10 дней, будут освобождены от уплаты 10% этой суммы.
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 12:47
В Азербайджане выплатившие административный штраф в течение 10 дней будут освобождаться от уплаты 10% этой суммы

В Азербайджане граждане, выплатившие административный штраф в течение 10 дней, будут освобождены от уплаты 10% этой суммы.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в Кодекс об административных проступках.

Проект обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно статьям 150.11 и 150.14 Кодекса, лица, которым назначено административное наказание по статьям 353.1, 353.2, 353.4 или 353.5, освобождаются от уплаты 10% назначенного штрафа, в случае выплаты штрафа в течение 5 рабочих дней со дня вступления правонарушения в законную силу.

Согласно предлагаемым изменениям, в случае уплаты административного штрафа в течение 10 дней со дня вступления его в законную силу, лица, выплатившие штраф в указанные сроки, будут освобождаться от уплаты 10% суммы наложенного штрафа.

Административный штраф будет уплачиваться с помощью платежной карты и других платежных инструментов.

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Версия на азербайджанском языке Bütün inzibati xətalara görə cərimələr 10 gün ərzində ödənilərsə, güzəşt tətbiq ediləcək

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