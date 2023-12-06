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В Азербайджане вводятся новые штрафы за нарушение правил безопасности на морском транспорте

В Азербайджане вводятся новые штрафы за нарушение правил безопасности на морском транспорте Нарушителей правил обеспечения безопасности движения на морском транспорте в Азербайджане ждут новые штрафы.
Милли Меджлис
6 декабря 2023 г. 13:40
В Азербайджане вводятся новые штрафы за нарушение правил безопасности на морском транспорте

Нарушителей правил обеспечения безопасности движения на морском транспорте в Азербайджане ждут новые штрафы.

Как сообщает Report, в связи с этим к Кодекс об административных правонарушениях добавляется новая статья 307.5 (за непредоставление информации об аварии на судне в море органу (учреждению), уполномоченному соответствующим органом исполнительной власти).

Согласно новой статье, за непредоставление информации об аварии на судне в море физические лица будут оштрафованы на сумму 300 манатов, должностные лица - на сумму 500 манатов, юридические лица - на сумму 2 000 манатов.

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