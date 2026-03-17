В Азербайджане вводят штрафы и сроки за незаконный контент с использованием ИИ

Милли Меджлис в первом чтении утвердил штрафы и наказания за подготовку и распространение незаконных материалов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, проект соответствующих поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О медиа" был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, подготовка с использованием технологий искусственного интеллекта фото-, видео- или аудиоматериалов, не отражающих реальность, с применением изображения или голоса лица без его согласия, а также их распространение в медиа либо, в случае массового распространения, в интернет-ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях, наказываются штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. манатов, общественными работами от 360 до 480 часов, ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Согласно документу, те же деяния, совершенные группой лиц или по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц, с целью опорочить честь и достоинство либо подорвать репутацию, а также в отношении потерпевшего или его близких родственников в связи с исполнением им служебных обязанностей или общественного долга, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет за подготовку фото-, видео- или аудиоматериалов порнографического или сексуального характера с использованием изображения или голоса лица без его согласия с применением технологий искусственного интеллекта, а также их распространение в медиа либо, в случае массового распространения, в интернет-ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях.

Отмечается, что фото-, видео- или аудиоматериалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, при массовом распространении должны сопровождаться четкой и легко заметной маркировкой, указывающей на их искусственное происхождение.

Проект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.