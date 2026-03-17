В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средств

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие изменения наказания за нецелевое использование средств государственного бюджета.

Как сообщает Report, законопроект расширяет сферу ответственности, охватывая не только бюджетные средства и ресурсы государственных фондов, но и финансы юридических лиц, принадлежащих государству.

Согласно нововведениям, размер штрафа будет зависеть не от заранее установленного фиксированного значения (ранее он составлял от 9 до 13 тыс. манатов), а составит 100% от суммы средств, использованных не по назначению. Таким образом, штраф будет напрямую связан с размером причиненного ущерба.

Кроме того, за деяния в крупном размере вводится альтернативное наказание - ограничение свободы на срок до трех лет.

При этом лица, впервые совершившие такое правонарушение, могут быть освобождены от ответственности при условии полного возмещения причиненного ущерба.