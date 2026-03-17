    В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средств

    Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие изменения наказания за нецелевое использование средств государственного бюджета.

    Как сообщает Report, законопроект расширяет сферу ответственности, охватывая не только бюджетные средства и ресурсы государственных фондов, но и финансы юридических лиц, принадлежащих государству.

    Согласно нововведениям, размер штрафа будет зависеть не от заранее установленного фиксированного значения (ранее он составлял от 9 до 13 тыс. манатов), а составит 100% от суммы средств, использованных не по назначению. Таким образом, штраф будет напрямую связан с размером причиненного ущерба.

    Кроме того, за деяния в крупном размере вводится альтернативное наказание - ограничение свободы на срок до трех лет.

    При этом лица, впервые совершившие такое правонарушение, могут быть освобождены от ответственности при условии полного возмещения причиненного ущерба.

    Весенняя сессия Милли Меджлиса
    Dövlət vəsaitlərindən təyinatı üzrə istifadəyə görə cəzalara dəyişikliklər I oxunuşda qəbul edilib
    Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 стран

    Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮ

    Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в КоАП по ИИ-контенту, насилию над детьми

    Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартир

    Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу стран

    Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и Рамазаном

    Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников Ирана

    Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС Израиля

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 52%

