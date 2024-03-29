В Азербайджане ужесточается наказание за нарушение требований режима ЧП

Ужесточается наказание за нарушение требований режима чрезвычайного положения.

Ужесточается наказание за нарушение требований режима чрезвычайного положения.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в предлагаемых поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за нарушение требований особого режима при приобретении, реализации и распределении товаров повседневного спроса и продуктов питания физические лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 250 манатов. Если данные меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, будет применен административный арест сроком до одного месяца. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 600 манатов, а юридические лица - на сумму от 1 500 до 2 500 манатов.

Согласно действующему Кодексу, за подобное нарушение физлица наказываются штрафом от 40 до 80 манатов, либо в отношении них применяется административный арест сроком до 15 суток. Должностные лица штрафуются на сумму от 350 до 550 манатов, юридические лица – на сумму от 1 500 до 2 500 манатов.

Данная поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.