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В Азербайджане ужесточается наказание за нарушение требований режима ЧП

В Азербайджане ужесточается наказание за нарушение требований режима ЧП Ужесточается наказание за нарушение требований режима чрезвычайного положения.
Милли Меджлис
29 марта 2024 г. 12:51
В Азербайджане ужесточается наказание за нарушение требований режима ЧП

Ужесточается наказание за нарушение требований режима чрезвычайного положения.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в предлагаемых поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за нарушение требований особого режима при приобретении, реализации и распределении товаров повседневного спроса и продуктов питания физические лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 250 манатов. Если данные меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, будет применен административный арест сроком до одного месяца. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 600 манатов, а юридические лица - на сумму от 1 500 до 2 500 манатов.

Согласно действующему Кодексу, за подобное нарушение физлица наказываются штрафом от 40 до 80 манатов, либо в отношении них применяется административный арест сроком до 15 суток. Должностные лица штрафуются на сумму от 350 до 550 манатов, юридические лица – на сумму от 1 500 до 2 500 манатов.

Данная поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Parlament fövqəladə vəziyyət rejiminin tələblərini pozan fiziki şəxslərin cəzasının sərtləşdirilməsinə razılıq verib

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