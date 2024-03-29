В Азербайджане ужесточается наказание за нарушение требований режима ЧП

Ужесточается наказание за нарушение требований режима чрезвычайного положения.
Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в предлагаемых поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, за нарушение требований особого режима при приобретении, реализации и распределении товаров повседневного спроса и продуктов питания физические лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 250 манатов. Если данные меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, будет применен административный арест сроком до одного месяца. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 600 манатов, а юридические лица - на сумму от 1 500 до 2 500 манатов.
Согласно действующему Кодексу, за подобное нарушение физлица наказываются штрафом от 40 до 80 манатов, либо в отношении них применяется административный арест сроком до 15 суток. Должностные лица штрафуются на сумму от 350 до 550 манатов, юридические лица – на сумму от 1 500 до 2 500 манатов.
Данная поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.