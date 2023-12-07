В Азербайджане устанавливаются новые пошлины за услуги в сфере мореходства

В Азербайджане устанавливаются новые пошлины за услуги в сфере мореходства.

В Азербайджане устанавливаются новые пошлины за услуги в сфере мореходства.

По сообщению Report, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О государственной пошлине".

С поправками в закон добавляются новые статьи согласно которым за выдачу о "Журнала непрерывной регистрации истории судна" и "Свидетельства о соответствии деятельности учебных центров, действующий в области морского транспорта, а также физических и юридических лиц требованиям международных конвенций" будет взиматься пошлина в размере 65 манатов.