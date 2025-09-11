В Азербайджане участие в конкурсе по приему учителей будет платным
Милли Меджлис
- 11 сентября, 2025
- 11:32
В Азербайджане планируют сделать платным участие в конкурсе по приему на работу учителей.
Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в закон "Об общем образовании".
Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.
Согласно поправкам, от оплаты будут освобождены несколько категорий граждан: лица, впервые участвующие в конкурсе, люди с инвалидностью, члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь, члены семей шехидов, а также ветераны войны.
Согласно законопроекту, решение поспособствует экономному использованию государственного бюджета и повысит ответственность участников конкурса
