Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Азербайджане участие в конкурсе по приему учителей будет платным

    Милли Меджлис
    • 11 сентября, 2025
    • 11:32
    В Азербайджане участие в конкурсе по приему учителей будет платным

    В Азербайджане планируют сделать платным участие в конкурсе по приему на работу учителей.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в закон "Об общем образовании".

    Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

    Согласно поправкам, от оплаты будут освобождены несколько категорий граждан: лица, впервые участвующие в конкурсе, люди с инвалидностью, члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь, члены семей шехидов, а также ветераны войны.

    Согласно законопроекту, решение поспособствует экономному использованию государственного бюджета и повысит ответственность участников конкурса

    Милли Меджлис конкурс школы учителя
    Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində iştirak ödənişli olacaq

    Последние новости

    12:12

    Министр: В прошлом году 28 директоров школ были освобождены от должностей

    Наука и образование
    12:12

    В Милли Меджлисе назвали примерную стоимость участия в конкурсе приема учителей

    Наука и образование
    12:11

    Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократии

    Другие страны
    12:06

    Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозиции

    В регионе
    12:04

    АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного года

    Инфраструктура
    12:00

    Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометров

    Инфраструктура
    12:00

    На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошение

    АПК
    11:56

    В 2026 году в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроют 11 школ

    Наука и образование
    11:55

    Симонян: Пашинян в ближайшие дни посетит РФ и встретится с Путиным

    Другие страны
    Лента новостей