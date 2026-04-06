    В Азербайджане транспортные средства прокуратуры включат в оперативную категорию

    • 06 апреля, 2026
    • 11:41
    В Азербайджане расширяется перечень оперативных транспортных средств.

    Как сообщает Report, это отражено в предлагаемом изменении в закон "О дорожном движении".

    Согласно изменению, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, транспортные средства, принадлежащие органам прокуратуры и оснащенные специализированным оборудованием, предназначенные для выполнения неотложных процессуальных действий на месте происшествия, доставки дежурных сотрудников к месту происшествия или проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, также будут считаться оперативными транспортными средствами.

    В документе подчеркивается, что изменение направлено на более эффективную организацию деятельности правоохранительных, а также других государственных органов специального назначения. В частности, включение транспортных средств, принадлежащих органам прокуратуры и оснащенных криминалистическим оборудованием, в данную категорию обусловлено существующей практической необходимостью.

    В то же время предоставление этим транспортным средствам права использования специальных световых и звуковых сигналов, обеспечивая их преимущество в дорожном движении, будет способствовать более надежной защите общественной безопасности.

    Prokurorluq orqanlarına məxsus nəqliyyat vasitələri operativ kateqoriyaya daxil edilir

