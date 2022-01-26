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В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой

В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой В Азербайджане религиозные структуры будут получать пожертвованные им денежные средства посредством банковской карты и электронных платежных систем.
Милли Меджлис
26 января 2022 г. 13:41
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
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В Азербайджане религиозные структуры будут получать пожертвованные им денежные средства посредством банковской карты и электронных платежных систем.

Как стало известно Report, это нашло отражение в проекте поправки к статье 18-й закона "О свободе вероисповедания".

Поправкой религиозные структуры могут обратиться за добровольным пожертвованием и получить эти пожертвования наличными или посредством банковской карты, почты, электронных платежных систем, а также через интернет.

Действующий пункт статьи 18-й закона "О свободе вероисповедания" приведен в следующей редакции: "Религиозные структуры могут обращаться и получать добровольные пожертвования".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dini qurumlar ianəni bank kartı ilə qəbul edəcək

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