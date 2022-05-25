В Азербайджане разрабатывается новый механизм продовольственной безопасности

"Мы внесли предложения по разработке нового механизма по обеспечению продовольственной безопасности".

"Мы внесли предложения по разработке нового механизма по обеспечению продовольственной безопасности".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

По ее словам, эти предложения были приняты. Замминистра подчеркнула, что предложения включают предоставление субсидий, льготных кредитов производящим продовольственную продукцию предприятиям и предпринимателям.