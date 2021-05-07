В Азербайджане расширят льготы для героев Отечественной войны

Состоялось онлайн-заседание парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией

Состоялось онлайн-заседание парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, на обсуждение были вынесены несколько законопроектов.

Выступивший на заседании председатель комитета Зияфет Аскеров проинформировал о вынесенных на обсуждение поправках. На рассмотрение были вынесены поправки в закон "О государственной границе Азербайджанской Республики”, а также поправки в Трудовой и Налоговый Кодексы Азербайджанской Республики, предусматривающие льготы и привилегии для лиц, удостоенных звания “Герой Отечественной войны”.

В соответствии с проектом поправок воинские почести будут распространены на Героев Отечественной войны, кавалеров орденов "Зафар" (Победа) и "Карабах". Поправки также закрепляют увековечение и почтение памяти героев Отечественной войны.

Законопроекты были рекомендованы для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В онлайн-заседании принимали участие заместитель председателя комитета Хикмет Мамедов, члены комитета - Агиль Аббас, Амина Агазаде, Кямал Джафаров, Огтай Асадов, Нурлан Гасанов, Эркин Гадирли, Эльман Мамедов, Эльшад Мирбашироглу, Айдын Мирзазаде, Арзу Нагиев, Бахтияр Садыгов и Низами Сафаров.