Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Азербайджане предлагают иностранных заключенных и лиц без гражданства включить в ОМС

    Милли Меджлис
    • 15 сентября, 2025
    • 12:08
    В Азербайджане предлагают иностранных заключенных и лиц без гражданства включить в ОМС

    В Азербайджане расширяется список лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию.

    Как сообщает Report, в этой связи предлагаются поправки в закон "О медицинском страховании".

    Проект документа был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

    В нем подчеркивается, что согласно действующему закону, застрахованными считаются граждане Азербайджана, иностранцы, получившие статус беженца в стране, и лица без гражданства, находящиеся под защитой представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане.

    Согласно поправке, в список застрахованных также предлагается включить иностранцев и лиц без гражданства, которые были арестованы, отбывают наказание в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы (за исключением отбывающих наказание в учреждениях поселенческого типа).

    ОМС страхование здоровье медицина иностранцы осужденные
    Azərbaycanda icbari tibbi sığortalı şəxslərin siyahısı genişləndirilir

    Последние новости

    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    12:10

    Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

    Внешняя политика
    Лента новостей