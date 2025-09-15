В Азербайджане предлагают иностранных заключенных и лиц без гражданства включить в ОМС

В Азербайджане расширяется список лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщает Report, в этой связи предлагаются поправки в закон "О медицинском страховании".

Проект документа был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

В нем подчеркивается, что согласно действующему закону, застрахованными считаются граждане Азербайджана, иностранцы, получившие статус беженца в стране, и лица без гражданства, находящиеся под защитой представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане.

Согласно поправке, в список застрахованных также предлагается включить иностранцев и лиц без гражданства, которые были арестованы, отбывают наказание в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы (за исключением отбывающих наказание в учреждениях поселенческого типа).