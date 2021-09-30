В Азербайджане предлагают пересмотреть прожиточный минимум

"Есть проблемы с пенсионным обеспечением и лечением гази, которые требуют решения".

"Есть проблемы с пенсионным обеспечением и лечением гази, которые требуют решения".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Али Масимли на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, прожиточный минимум должен быть пересмотрен: "Прожиточный минимум необходимо адаптировать к существующим условиям и повысить".

Отметим, что прожиточный минимум на 2021 год по стране установлен в размере 196 манатов, для трудоспособного населения - 207 манатов, для пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов.