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В Азербайджане предлагают пересмотреть прожиточный минимум

В Азербайджане предлагают пересмотреть прожиточный минимум "Есть проблемы с пенсионным обеспечением и лечением гази, которые требуют решения".
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 12:36
В Азербайджане предлагают пересмотреть прожиточный минимум
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"Есть проблемы с пенсионным обеспечением и лечением гази, которые требуют решения".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Али Масимли на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, прожиточный минимум должен быть пересмотрен: "Прожиточный минимум необходимо адаптировать к существующим условиям и повысить".

Отметим, что прожиточный минимум на 2021 год по стране установлен в размере 196 манатов, для трудоспособного населения - 207 манатов, для пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP proposes to reconsider subsistence level in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayış minimumuna yenidən baxılması təklif edilir

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