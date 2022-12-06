В Азербайджане предлагается запрет на членство в нескольких партиях

В Азербайджане представлен новый законопроект "О политических партиях", согласно которому гражданин не может состоять более, чем в одной партии, передает Report.

В Азербайджане представлен новый законопроект "О политических партиях", согласно которому гражданин не может состоять более, чем в одной партии, передает Report.

В частности, в проекте отмечается, что согласно статье 1.1.7 закона (член политической партии – лицо, достигшее 18 лет) каждый гражданин может стать членом той или иной партии. При этом гражданин имеет право быть членом только одной политической организации и зарегистрирован лишь в одном ее местном отделении.

Отметим, что новый законопроект будет вынесен на обсуждение во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.