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В Азербайджане предлагается запрет на членство в нескольких партиях

В Азербайджане предлагается запрет на членство в нескольких партиях В Азербайджане представлен новый законопроект "О политических партиях", согласно которому гражданин не может состоять более, чем в одной партии, передает Report.
Милли Меджлис
6 декабря 2022 г. 10:36
В Азербайджане предлагается запрет на членство в нескольких партиях

В Азербайджане представлен новый законопроект "О политических партиях", согласно которому гражданин не может состоять более, чем в одной партии, передает Report.

В частности, в проекте отмечается, что согласно статье 1.1.7 закона (член политической партии – лицо, достигшее 18 лет) каждый гражданин может стать членом той или иной партии. При этом гражданин имеет право быть членом только одной политической организации и зарегистрирован лишь в одном ее местном отделении.

Отметим, что новый законопроект будет вынесен на обсуждение во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəxsin birdən çox partiyaya üzv olması qadağan edilir

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