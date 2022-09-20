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В Азербайджане предлагается расширить охват ОМС

В Азербайджане предлагается расширить охват ОМС В Азербайджане предлагается расширить охват Обязательного медицинского страхования (ОМС).
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 19:26
В Азербайджане предлагается расширить охват ОМС

В Азербайджане предлагается расширить охват Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как передает Report, вопрос в связи с этим был вынесен для обсуждений на сегодняшнем заседании Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) в рамках предлагаемых поправок в закон "О медицинском страховании".

Проект поправок подготовлен в соответствии с законом от 3 декабря 2021 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Согласно документу, предлагается охватить ОМС физических лиц, занимающихся в частном порядке (без привлечения наемных работников) видами деятельности, предусмотренными в статье 220.10 Налогового кодекса (деятельность ведущего, музыканта, танцора на свадьбах, праздниках и других мероприятиях, ремонт часов, телевизоров, холодильников и других бытовых приборов, сапожники, парикмахеры и другая схожая деятельность) и предусмотренных в статье 218.4.1 вышеупомянутого кодекса лиц, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (в том числе посредством такси) на территории Азербайджанской Республики автотранспортными средствами, находящимися в их собственности или пользовании (за исключением международных перевозок грузов и пассажиров), либо осуществляющих такие перевозки посредством других лиц на основании договора.

С принятием документа физические лица данной категории смогут воспользоваться услугами обязательного медицинского страхования, внеся страховой взнос, равный 4% от минимальной заработной платы.

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