В Азербайджане повышается посуточная оплата труда сезонных работников в аграрном секторе

Размер посуточной оплаты в наличном порядке труда физических лиц, привлекаемых к сезонным работам в секторе производства сельскохозяйственной продукции на основе гражданско-правовых договоров, увеличивается на 50 % - с 20 до 30 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О безналичных расчетах".

Проект поправок включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 10 октября.

Согласно документу, определяется верхний предел суммы, которая может быть выплачена наличными каждому физическому лицу, привлеченному к сезонным работам в сфере производства сельскохозяйственной продукции на основе гражданско-правовых договоров.

В документе отмечается, что данная норма, с учетом особенностей сельскохозяйственного производства (его сезонного характера и потребности в рабочей силе в определенные периоды), направлена на создание условий для привлечения физических лиц к работам по гражданско-правовым договорам; поддержку сельхозпроизводителей и сезонных работников; формирование более гибкого механизма расчетов; обеспечение возможности выплат непосредственно на месте производства (в поле); более оперативную организацию процесса производства и сбора урожая.

Предлагаемый законопроект предусматривает повышение верхнего предела наличных выплат сезонным работникам с нынешних 20 до 30 манатов в день.