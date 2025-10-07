Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Азербайджане повышается посуточная оплата труда сезонных работников в аграрном секторе

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2025
    • 16:57
    В Азербайджане повышается посуточная оплата труда сезонных работников в аграрном секторе

    Размер посуточной оплаты в наличном порядке труда физических лиц, привлекаемых к сезонным работам в секторе производства сельскохозяйственной продукции на основе гражданско-правовых договоров, увеличивается на 50 % - с 20 до 30 манатов.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О безналичных расчетах".

    Проект поправок включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 10 октября.

    Согласно документу, определяется верхний предел суммы, которая может быть выплачена наличными каждому физическому лицу, привлеченному к сезонным работам в сфере производства сельскохозяйственной продукции на основе гражданско-правовых договоров.

    В документе отмечается, что данная норма, с учетом особенностей сельскохозяйственного производства (его сезонного характера и потребности в рабочей силе в определенные периоды), направлена на создание условий для привлечения физических лиц к работам по гражданско-правовым договорам; поддержку сельхозпроизводителей и сезонных работников; формирование более гибкого механизма расчетов; обеспечение возможности выплат непосредственно на месте производства (в поле); более оперативную организацию процесса производства и сбора урожая.

    Предлагаемый законопроект предусматривает повышение верхнего предела наличных выплат сезонным работникам с нынешних 20 до 30 манатов в день.

    Милли Меджлис аграрный сектор физические лица оплата труда
    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılır

    Последние новости

    17:09

    Эксперт: Фиксированный курс маната создает стабильность для текстильного производства

    Промышленность
    17:08
    Фото
    Видео

    МВД усилил меры безопасности в период III Игр СНГ

    Происшествия
    17:04

    Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

    Другие страны
    16:57

    В Азербайджане повышается посуточная оплата труда сезонных работников в аграрном секторе

    Милли Меджлис
    16:56

    В Мадриде рухнуло здание, пострадали восемь человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:53

    Самед Баширли: Правительство Азербайджана одобрило 6 стратегических проектов ГЧП

    Бизнес
    16:50

    Правительство Словакии одобрило соглашение с США о строительстве ядерного реактора

    Другие страны
    16:46

    Мэр Хердекке в Германии госпитализирована после нападения с ножом

    Другие страны
    16:43

    ЦБА: Азербайджанский бизнес предпочитает банковское финансирование

    Финансы
    Лента новостей