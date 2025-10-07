İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılır

    Milli Məclis
    • 07 oktyabr, 2025
    • 16:41
    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılır

    Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında mövsümi işlərə cəlb edilən fiziki şəxslər üçün nağd qaydada ödənilən məbləğ 50 % artırılaraq 20 manatdan 30 manata qaldırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.

    Dəyişiklik layihəsi parlamentin oktyabrın 10-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Layihəyə görə, bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında mövsümi işlərə cəlb edilən fiziki şəxslər üzrə gündəlik hər bir belə fiziki şəxs üçün nağd qaydada ödənilə bilən məbləğin yuxarı həddini müəyyən edir.

    Sənəddə bildirilib ki, qeyd olunan norma kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının xüsusiyyətləri (mövsümü olması və bu əsasda işçiyə ehtiyacın müəyyən zaman kəsiyində yaranması) nəzərə alınmaqla, məhsul istehsalçıları tərəfindən işlərin görülməsinə mülki hüquqi müqavilələr əsasında fiziki şəxslərin cəlb edilməsi imkanının yaradılmasına, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının və onların mövsümi işlərə cəlb etdiyi şəxslərin dəstəklənməsinə, tərəflər arasında daha çevik ödəmə mexanizminin qurulmasına xidmət edir, ödənişlərin birbaşa məhsulun istehsalı sahəsində (yerində) ödənilməsinə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının (yığımının) daha çevik təşkil edilməsinə imkan yaradır.

    Təklif olunan qanun layihəsi həmin şəxslərə nağd qaydada ödənilə bilən gündəlik ödənişin yuxarı həddinin artırılaraq, hazırki iyirmi manatdan otuz manata çatdırılmasını nəzərdə tutur.

    Son xəbərlər

    16:55

    Almaniyada mer bıçaqlanıb

    Digər ölkələr
    16:49

    Ermənistanda 44 günlük müharibənin hesabatı arxivə göndərilir - pərdəarxası səbəblər – ŞƏRH

    Analitika
    16:49

    ITFC: İslam maliyyəsi qlobal böhranlardan müsbət təsirlənib

    Maliyyə
    16:44
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları komanda hesabında üçüncü olub - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    16:42
    Foto

    AQTA: Qəhvəyi mərmər bağacığının qışlama yerlərini məhdudlaşdırmaq üçün təmizləmə işləri aparılmalıdır

    Digər
    16:41

    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılır

    Milli Məclis
    16:38

    Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyir"

    İnfrastruktur
    16:37

    "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb

    Xarici siyasət
    16:33
    Foto
    Video

    DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti