В Азербайджане отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда

В Азербайджане отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда.

В Азербайджане отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Конституционном суде", обсуждаемом в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Поправки были подготовлены с целью совершенствования и адаптации существующих норм к системе законодательства.

Предлагаемая поправка к статье 11-й закона подразумевает отмену возрастного ценза для судей Конституционного суда.

Кроме того, поправки охватывают статьи, подразумевающие обработку запросов и рассмотрение жалоб Конституционным судом.

Отметим, что согласно действующему варианту закона, в соответствии с частью I статьи 126 Конституции, судьями Конституционного суда могут быть граждане Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, обладающие избирательным правом, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет.

В соответствии с частью II статьи 126, судьи не могут занимать никакую другую выборную или замещаемую путем назначения должность, не могут заниматься предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, педагогической и творческой, не могут заниматься политической деятельностью и состоять в политических партиях, не могут получать иное вознаграждение, помимо должностного оклада и средств, причитающихся за научную, педагогическую и творческую деятельность.

Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.