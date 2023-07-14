В Азербайджане отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда.
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Конституционном суде", обсуждаемом в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Поправки были подготовлены с целью совершенствования и адаптации существующих норм к системе законодательства.
Предлагаемая поправка к статье 11-й закона подразумевает отмену возрастного ценза для судей Конституционного суда.
Кроме того, поправки охватывают статьи, подразумевающие обработку запросов и рассмотрение жалоб Конституционным судом.
Отметим, что согласно действующему варианту закона, в соответствии с частью I статьи 126 Конституции, судьями Конституционного суда могут быть граждане Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, обладающие избирательным правом, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет.
В соответствии с частью II статьи 126, судьи не могут занимать никакую другую выборную или замещаемую путем назначения должность, не могут заниматься предпринимательской, коммерческой и иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, педагогической и творческой, не могут заниматься политической деятельностью и состоять в политических партиях, не могут получать иное вознаграждение, помимо должностного оклада и средств, причитающихся за научную, педагогическую и творческую деятельность.
Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.