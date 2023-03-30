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В Азербайджане определяется порядок перехода в казну имущества, не имеющего наследников

В Азербайджане определяется порядок перехода в казну имущества, не имеющего наследников В Азербайджане определяется порядок перехода в казну имущества, не имеющего наследников.
Милли Меджлис
30 марта 2023 г. 11:08
В Азербайджане определяется порядок перехода в казну имущества, не имеющего наследников

В Азербайджане определяется порядок перехода в казну имущества, не имеющего наследников.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон ”О передаче имущества в муниципальную собственность".

В проекте отмечается, что Гражданский кодекс, являющийся основным нормативным документом о наследовании, не предусматривает передачу муниципалитетам имущества, не имеющего наследников.

Статья 1165 кодекса под названием "Переход имущества, не имеющего наследников, в казну", гласит:

- Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо наследство не принято ни одним из наследников, либо все наследники лишены права на наследство, имущество, не имеющее наследников, переходит к государству;

- если лицо, оставившее наследство, находилось на обеспечении учреждений для престарелых и инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, лечебных, воспитательных учреждений и учреждений социального обеспечения, наследство переходит в собственность этих учреждений.

По этой причине предлагается отменить пятый абзац первой части 3-ей статьи закона (имущество, приобретенное путем передачи муниципалитетам имущества, не имеющего наследников). Отмена этого положения с юридической точки зрения не исключает возможности муниципалитетов приобретать имущество по завещанию. Так, абзац шестой первой части 3-ей статьи закона определяет “имущество, завещанное муниципалитетам” как один из источников формирования муниципального имущества.

Проект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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