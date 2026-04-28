    В Азербайджане обращения в госорганы переведут в e-gov - НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

    В Азербайджане предлагается расширить возможности подачи и обработки обращений граждан в госорганы – через информационную систему "электронное правительство" (e-gov).

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об обращениях граждан" обсудили на сегодняшнем заседании члены комитета по правам человека Милли Меджлиса.

    Согласно поправкам, граждане смогут получать ответы на свои обращения в том числе через e-gov.

    Кроме того, граждане смогут записываться на прием в госорганы также через e-gov с использованием электронной подписи.

    Поправки направлены на повышение эффективности электронного правительства, оптимизацию государственного управления и улучшение качества предоставляемых услуг, а также расширение возможностей анализа, прогнозирования и регулирования в данной сфере.

    Vətəndaşların dövlət qurumlarına müraciətlərinə EHİS üzərindən də baxılacaq

    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх - лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей