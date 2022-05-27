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В Азербайджане нарушившие анонимность умершего донора будут оштрафованы

В Азербайджане нарушившие анонимность умершего донора будут оштрафованы В Азербайджане лица, нарушившие анонимность умершего донора, будут оштрафованы.
Милли Меджлис
27 мая 2022 г. 13:23
В Азербайджане нарушившие анонимность умершего донора будут оштрафованы

В Азербайджане лица, нарушившие анонимность умершего донора, будут оштрафованы.

Как сообщает Report, соответствующий проект изменений в Кодекс об административных проступках был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям, за несоблюдение анонимности реципиента в отношении родственников умершего донора и анонимности умершего донора в отношении реципиента и его родственников при трансплантации и донорстве органов должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, а юридические лица - на 1000 манатов.

За несоблюдение требований, предусмотренных законом "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека" при трансплантации донорских органов от живого донора, должностные лица будут оштрафованы на 2000 манатов, юридические лица - на 5000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda meyit donorun anonimliyini qorumayanlar cərimələnəcək

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