В Азербайджане нарушившие анонимность умершего донора будут оштрафованы

В Азербайджане лица, нарушившие анонимность умершего донора, будут оштрафованы.

В Азербайджане лица, нарушившие анонимность умершего донора, будут оштрафованы.

Как сообщает Report, соответствующий проект изменений в Кодекс об административных проступках был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям, за несоблюдение анонимности реципиента в отношении родственников умершего донора и анонимности умершего донора в отношении реципиента и его родственников при трансплантации и донорстве органов должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, а юридические лица - на 1000 манатов.

За несоблюдение требований, предусмотренных законом "О донорстве и трансплантации органов и тканей человека" при трансплантации донорских органов от живого донора, должностные лица будут оштрафованы на 2000 манатов, юридические лица - на 5000 манатов.