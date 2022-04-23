В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве

В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве.

В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве.

Об этом Report сообщил заведующий отделом социального законодательства Аппарата парламента Азербайджана Адиль Велиев.

По его словам, международный опыт показывает, что стимулирование развития социального предпринимательства должно сопровождаться совершенствованием законодательства: "С этой целью, прежде всего, целесообразно принять закон о социальном предпринимательстве. Мы считаем, что в законе должно быть закреплено понятие "социальное предпринимательство", отражены основные принципы создания и деятельности социальных предприятий, организационно-правовые формы, требования по каждой сфере деятельности и др."