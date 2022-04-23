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В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве

В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве.
Милли Меджлис
23 апреля 2022 г. 11:44
В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве

В Азербайджане может быть принят новый закон о социальном предпринимательстве.

Об этом Report сообщил заведующий отделом социального законодательства Аппарата парламента Азербайджана Адиль Велиев.

По его словам, международный опыт показывает, что стимулирование развития социального предпринимательства должно сопровождаться совершенствованием законодательства: "С этой целью, прежде всего, целесообразно принять закон о социальном предпринимательстве. Мы считаем, что в законе должно быть закреплено понятие "социальное предпринимательство", отражены основные принципы создания и деятельности социальных предприятий, организационно-правовые формы, требования по каждой сфере деятельности и др."

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Версия на английском языке Azerbaijan may enact new law on social entrepreneurship 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Sosial sahibkarlıq haqqında” yeni qanun qəbul edilə bilər

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