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В Азербайджане меняется порядок госрегистрации религиозных организаций

В Азербайджане меняется порядок госрегистрации религиозных организаций В Азербайджане меняется порядок государственной регистрации религиозных организаций.
Милли Меджлис
26 января 2022 г. 14:31
В Азербайджане меняется порядок госрегистрации религиозных организаций
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В Азербайджане меняется порядок государственной регистрации религиозных организаций.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений, предлагаемых в Части II и III статьи 12 Закона "О свободе вероисповедания".

Согласно изменениям, религиозные организации (религиозные общины с учетом документов, предусмотренных частью третьей настоящей статьи) обращаются за государственной регистрацией с заявлением, в котором прилагаются учредительный протокол, устав органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, а также иные документы, предусмотренные законом “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”.

Для государственной регистрации религиозного центра, религиозных управлений, религиозных образовательных учреждений представляются учредительный документ и устав соответствующего органа исполнительной власти".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dini qurumların dövlət qeydiyyatına alınması qaydası dəyişir

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