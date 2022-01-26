В Азербайджане меняется порядок госрегистрации религиозных организаций

В Азербайджане меняется порядок государственной регистрации религиозных организаций.

В Азербайджане меняется порядок государственной регистрации религиозных организаций.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений, предлагаемых в Части II и III статьи 12 Закона "О свободе вероисповедания".

Согласно изменениям, религиозные организации (религиозные общины с учетом документов, предусмотренных частью третьей настоящей статьи) обращаются за государственной регистрацией с заявлением, в котором прилагаются учредительный протокол, устав органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, а также иные документы, предусмотренные законом “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”.

Для государственной регистрации религиозного центра, религиозных управлений, религиозных образовательных учреждений представляются учредительный документ и устав соответствующего органа исполнительной власти".