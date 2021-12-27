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В Азербайджане участников азартных игр будут штрафовать на 5 тысяч манатов

В Азербайджане участников азартных игр будут штрафовать на 5 тысяч манатов В Азербайджане лица, участвующие в азартных играх, будут оштрафованы на 5 тысяч манатов.
Милли Меджлис
27 декабря 2021 г. 13:55
В Азербайджане участников азартных игр будут штрафовать на 5 тысяч манатов
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В Азербайджане лица, участвующие в азартных играх, будут оштрафованы на 5 тысяч манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, за азартные игры будет наложен штраф в размере 5 тысяч манатов с конфискацией игрового оборудования, а также вложенных (выплаченных) за азартные игры денежных средств или иного имущества, выигрыша, призов или другой прибыли от азартных игр.

Согласно действующему закону, за азартные игры налагается штраф в размере от 400 до 600 манатов с конфискацией игрового оборудования, а также вложенных (выплаченных) за азартные игры денежных средств или иного имущества.

После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qumar oynayanlar 5 min manat cərimə ediləcək

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