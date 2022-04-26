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В Азербайджане отменяется уголовная ответственность за наркотики в малых количествах

В Азербайджане отменяется уголовная ответственность за наркотики в малых количествах В Азербайджане отменяется уголовная ответственность за наркотики в малых количествах
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 13:30
В Азербайджане отменяется уголовная ответственность за наркотики в малых количествах

В Азербайджане отменяется уголовная ответственность за наркотики в малых количествах

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, обсуждаемых сегодня в третьем чтении в Милли Меджлисе.

Так, вновь определяется, в каких случаях за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта будет применяться штраф, а в каких - лишение свободы.

Согласно предлагаемым поправкам, приобретение большого количества наркотических средств, психотропных веществ, хранение, изготовление, переработка и перевозка будут наказываться ограничением свободы на срок от 1 года до трех лет или лишением свободы на срок до 3 лет. Совершение тех же деяний в крупном размере будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, в особо крупных размерах – от 8 до 15 лет.

За незаконное употребление, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта устанавливается административная ответственность.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijan abolishes criminal liability for drugs in small quantities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda az miqdarda narkotikə görə cinayət məsuliyyəti ləğv edilir

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