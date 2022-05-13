В Азербайджане лицам с низкой пенсией назначат пособие

В Азербайджане в случае, если размер причитающейся гражданину пенсии будет меньше размера получаемого или полагающегося социального пособия, ему будет назначено пособие.

В Азербайджане в случае, если размер причитающейся гражданину пенсии будет меньше размера получаемого или полагающегося социального пособия, ему будет назначено пособие.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О социальных пособиях" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно предложенной поправке, человек будет иметь право на пособие, если размер его пенсии меньше, чем сумма полагаемых ему социальных выплат.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.