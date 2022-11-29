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В Азербайджане будут взимать плату еще за пять услуг по недвижимости

В Азербайджане будут взимать плату еще за пять услуг по недвижимости В Азербайджане будут взимать плату еще за пять услуг, связанных с недвижимостью.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 13:12
В Азербайджане будут взимать плату еще за пять услуг по недвижимости

В Азербайджане будут взимать плату еще за пять услуг, связанных с недвижимостью.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в закон "О государственном реестре недвижимости" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В законопроекте определены правовые основы взимания платы за оказание следующих услуг:

- первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимости;

- проверка и внесение в государственный реестр сведений о недвижимости, связанных с формированием и переходом прав на недвижимое имущество;

- предоставление сведений из государственного реестра о правообладателе, описании и адресе недвижимости;

- оказание мобильных услуг, связанных с составлением схематических адресных планов, приемом и выдачей документов на государственную регистрацию прав;

-выдача заключения специалиста по земельному участку на основании земельных кадастровых данных и результатов измерительных работ.

Проект поправок был принят в третьем чтении.

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