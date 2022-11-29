В Азербайджане будут взимать плату еще за пять услуг по недвижимости

В Азербайджане будут взимать плату еще за пять услуг, связанных с недвижимостью.
Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в закон "О государственном реестре недвижимости" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
В законопроекте определены правовые основы взимания платы за оказание следующих услуг:
- первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимости;
- проверка и внесение в государственный реестр сведений о недвижимости, связанных с формированием и переходом прав на недвижимое имущество;
- предоставление сведений из государственного реестра о правообладателе, описании и адресе недвижимости;
- оказание мобильных услуг, связанных с составлением схематических адресных планов, приемом и выдачей документов на государственную регистрацию прав;
-выдача заключения специалиста по земельному участку на основании земельных кадастровых данных и результатов измерительных работ.
Проект поправок был принят в третьем чтении.