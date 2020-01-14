Сафа Мирзоев: В Аппарате Милли Меджлиса проведут кадровые и структурные реформы - ЭКСКЛЮЗИВ

"В Аппарате Милли Меджлиса будут проведены кадровые и структурные реформы".

Об этом Report сообщил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Напомнив о реформах, проводимых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, руководитель Аппарата заявил, что кадровые и структурные реформы будут проведены и в Аппарате Милли Меджлиса.

"Милли Меджлис не будет отставать от данного процесса. Этот вопрос найдет свое решение после того, как сформируется новое руководство Милли Меджлиса", - добавил С.Мирзоев.