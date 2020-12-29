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В прошлом году в Азербайджане несовершеннолетние девушки родили 2 320 детей

В прошлом году в Азербайджане несовершеннолетние девушки родили 2 320 детей Поскольку ранние браки не подлежат государственной регистрации, статистика подобных случаев не ведется. Однако приблизительные расчеты позволяют определить количество браков, в которые вступают девушки 15-17 лет.
Милли Меджлис
29 декабря 2020 г. 16:47
В прошлом году в Азербайджане несовершеннолетние девушки родили 2 320 детей

Поскольку ранние браки не подлежат государственной регистрации, статистика подобных случаев не ведется. Однако приблизительные расчеты позволяют определить количество браков, в которые вступают девушки 15-17 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2019 год.

Если в 2011 году, согласно статистике, число детей, рожденных этими женщинами, составляло 4 392, то в 2019 году данный показатель составил 2 320, а это означает двоекратное уменьшение.

Отметим, что отчет будет заслушан на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке 2019-cu ildə Azərbaycanda 15-17 yaşlı qadınlar 2 320 uşaq dünyaya gətiriblər

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