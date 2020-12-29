В прошлом году в Азербайджане несовершеннолетние девушки родили 2 320 детей

Поскольку ранние браки не подлежат государственной регистрации, статистика подобных случаев не ведется. Однако приблизительные расчеты позволяют определить количество браков, в которые вступают девушки 15-17 лет.

Поскольку ранние браки не подлежат государственной регистрации, статистика подобных случаев не ведется. Однако приблизительные расчеты позволяют определить количество браков, в которые вступают девушки 15-17 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2019 год.

Если в 2011 году, согласно статистике, число детей, рожденных этими женщинами, составляло 4 392, то в 2019 году данный показатель составил 2 320, а это означает двоекратное уменьшение.

Отметим, что отчет будет заслушан на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.