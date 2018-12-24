Ужесточаются требования к приему отходов цветных и черных металлов, уточнены наказания

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточаются требования к приему отходов цветных и черных металлов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в закон "О производственных и бытовых отходах".

В дополнение к статье 12 закона (управление отходами цветных и черных металлов и требование к их отчуждению) отмечается, что деятельностью по приему отходов цветных и черных металлов могут заниматься только субъекты предпринимательства, которые прошли регистрацию в государственном реестре как объекты плавления черных и цветных металлов.

В проекте говорится, что регулирование деятельность по приему отходов цветных и черных металлов подготовлено с целью увеличения контроля и прозрачности в данной сфере.

Прием, учет, проверка с точки зрения радиации и взрывоопасности будут осуществляться согласно правилам.

В связи с этим вносится изменение в Кодекс об административных правонарушениях. В изменении уточнены наказания.

Так, согласно дополнению к статье 276-1-й Кодекса, за не регистрацию в госреестре потенциально опасных объектов физические лица штрафуются на сумму от 500 до 1000 манатов, должностные лица - 2 500 - 3 500 манатов, юридические лица - 5 000 - 10 000 манатов.

Согласно другой добавленной статье 457-1 (нарушение правил приема отходов цветных и черных металлов), отмечается, что за нарушение правил приема отходов цветных и черных металлов физические лица штрафуются на 100-200 манатов, должностные лица - 400 - 600 манатов, юридические лица - 1 000 - 2 000 манатов.

Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 28 декабря.