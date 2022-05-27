Утверждены поправки в Кодекс об административных правонарушениях

В Азербайджане вводится новый штраф за невыполнение или воспрепятствование выполнению требований уполномоченного органа (должностного лица) по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры.

В Азербайджане вводится новый штраф за невыполнение или воспрепятствование выполнению требований уполномоченного органа (должностного лица) по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденных депутатами в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Невыполнение требования уполномоченного органа (должностного лица) об устранении нарушений требований по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, либо не создание необходимых условий или воспрепятствование деятельности уполномоченного органа (должностного лица) по выявлению, предотвращению и расследованию киберугроз и кибератак должностные лица будут наказываться штрафом в размере от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов.