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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана утвержден план законодательных работ парламента в весенней сессии на 2019 год.

Как сообщает Report, на сессии планируется рассмотрение новых законопроектов.

Это "Правила использования Государственного герба Азербайджанской Республики", "Правила использования Государственного гимна Азербайджанской Республики", "О профобъединениях", "О соцзаказах", "О внутренних войсках", "О статусе военнослужащих", "О технической чистке", "О стандартизации", "О вещании кабельной сети", "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве", "О туризме", "Об общем образовании", "О кинематографе", "Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама", "О письменных памятниках", "О репродуктивном здоровье", "О донорстве и трансплантации органов человека" и другие законы.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов, представленных в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генпрокуратурой и Верховным Меджлисом Нахчывана.