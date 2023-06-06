Управляющие общественным транспортом под воздействием наркотиков без водительских прав будут заключаться под стражу

Управляющие общественным транспортом под воздействием наркотиков без водительских прав будут заключаться под стражу.

Управляющие общественным транспортом под воздействием наркотиков без водительских прав будут заключаться под стражу.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, при перевозке пассажиров в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием психотропных или других сильнодействующих веществ водители без права на управление такими транспортными средствами будут подвергаться административному аресту на срок от одного до трех месяцев.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.