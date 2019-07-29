Руководитель Аппарата: Мы стараемся очень внимательно относиться к поступившим от населения предложениям

"Большинство принятых в Милли Меджлисе законов, около 70-80%, являются проектами, представленными на основе законодательной инициативы президентом Ильхамом Алиевым".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, план законодательных работ парламента в основном подготавливается по трем направлениям: "Первое - документы, поступившие от субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Естественно, данное право чаще всего используется президентом Ильхамом Алиевым. Вторым направлением являются законодательные проекты, представленные парламентскими комитетами и депутатами. Третьим направлением являются поступившие от населения предложения. Они анализируются в Аппарате парламента. Приемлемые вопросы учитываются, мы стараемся очень внимательно относиться к поступившим от населения предложениям".