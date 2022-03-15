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ММ: Азербайджан обладает стратегическими валютными резервами в размере 53 млрд долларов

ММ: Азербайджан обладает стратегическими валютными резервами в размере 53 млрд долларов "В настоящее время Азербайджан обладает стратегическими валютными резервами в размере 53 млрд долларов США".
Милли Меджлис
15 марта 2022 г. 11:29
ММ: Азербайджан обладает стратегическими валютными резервами в размере 53 млрд долларов

"В настоящее время Азербайджан обладает стратегическими валютными резервами в размере 53 млрд долларов США".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"До сих пор страна принимала последовательные меры по диверсификации своей экономики и интеграции ее в мировую экономику. Наши достижения были положительно оценены международными организациями. В настоящее время ведутся восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мы делаем это за счет средств нашей страны. В этом году нашей стране предстоит важная работа, и мы уверены, что она будет выполнена успешно. Предложения, сделанные во время прошлогоднего отчета правительства, были тщательно изучены", - сказала Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: “53 milyard dollar strateji valyuta ehtiyatımız var”
Версия на английском языке Parliament Speaker: Azerbaijan's strategic currency reserves reach $53B

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