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Спикер Милли Меджлиса приняла посла Венгрии в Азербайджане

Спикер Милли Меджлиса приняла посла Венгрии в Азербайджане 10 апреля председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Торма.
Милли Меджлис
10 апреля 2023 г. 15:53
Спикер Милли Меджлиса приняла посла Венгрии в Азербайджане

10 апреля председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Торма.

Об этом Report cообщили отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В 2022-м году двусторонним дипломатическим отношениям исполнилось тридцать лет; наше сотрудничество динамично развивалось все эти годы, достигнув уровня стратегического партнерства, сказала С. Гафарова. Она подчеркнула особенную роль в этом прогрессе взаимных визитов и встреч глав государств, а также подписанных документов. В этой связи было упомянуто подписание в ходе официального визита президента Ильхама Алиева в Венгрию 30 января этого года совместного заявления о стратегическом партнерстве – второго документа на эту тему. По мнению спикера ММ, совместное заявление подняло сотрудничество Азербайджана и Венгрии на новый уровень.

Коснувшись межпарламентских связей, С. Гафарова отметила, что ее визит в Венгрию в 2021 году способствовал продолжению расширения отношений между законодательными собраниями двух стран. Столь же похвально и сотрудничество, которое наши депутаты поддерживают в международных организациях, добавила С. Гафарова.

Поблагодарив за встречу, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма подчеркнул возрастающее значение парламентской дипломатии в наше время, отметив также большую важность групп межпарламентской дружбы для дальнейшего развития связей между двумя дружественными странами и стратегическими партнерами. Депутаты парламентов плодотворно сотрудничают под эгидой межпарламентских организаций, при этом, оказывая друг другу поддержку в интересах наших государств, заявил Т. Торма. Нарастающее взаимодействие Венгрии с тюркским миром в рамках Организации тюркских государств, в которой Венгрия обладает статусом наблюдателя, обеспечит еще большее укрепление позиций наших стран, добавил посол Венгрии.

На встрече также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Parliament speaker receives Hungarian ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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