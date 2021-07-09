Со следующей недели депутаты Милли Меджлиса уходят на каникулы 

Со следующей недели депутаты Милли Меджлиса Азербайджана уходят на каникулы.
Как сообщает Report, члены парламента будут находиться на отдыхе с 15 июля по 30 августа.
Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается пособие в размере двухмесячной служебной зарплаты.
В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на период внеочередной сессии, и депутаты отзываются из отпуска.
Согласно Конституции, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. 15 сентября приступят к работе комитеты ММ.
Сегодня завершается внеочередная сессия Милли Меджлиса.