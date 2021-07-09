Со следующей недели депутаты Милли Меджлиса уходят на каникулы

Со следующей недели депутаты Милли Меджлиса Азербайджана уходят на каникулы.

Со следующей недели депутаты Милли Меджлиса Азербайджана уходят на каникулы.

Как сообщает Report, члены парламента будут находиться на отдыхе с 15 июля по 30 августа.

Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается пособие в размере двухмесячной служебной зарплаты.

В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на период внеочередной сессии, и депутаты отзываются из отпуска.

Согласно Конституции, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. 15 сентября приступят к работе комитеты ММ.

Сегодня завершается внеочередная сессия Милли Меджлиса.