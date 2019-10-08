Сиявуш Новрузов: Социально-экономические реформы требуют проведения оперативной политики

"Проводимые сегодня социально-экономические реформы требуют проведения оперативной политики".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения вопроса о даче согласия на назначение на пост премьер-министра Азербайджанской Республики Асадова Али Хидаят оглу сказал заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил, что Али Асадов в качестве помощника президента Ильхама Алиева активно участвовал в проводимых в стране работах по благоустройству и строительству: "Думаю, после этого назначения в Кабмине будет проведено достаточное количество реформ".